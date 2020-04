Οργή έχουν προκαλέσει οι εικόνες αστέγων να κοιμούνται σε ανοιχτό πάρκινγκ του Λας Βέγκας, παρόλο που οι αρχές το χαρακτήρισαν ως «έκτακτη κατάσταση» λέγοντας πως ήταν η καλύτερη λύση μετά το κλείσιμο ενός ακόμη καταφυγίου εν μέσω πανδημίας.

Το σαββατοκύριακο, οι αρχές του Λας Βέγκας κλήθηκαν να βρουν πρόσθετο χώρο για να κοιμηθεί ο αρκετά μεγάλος αριθμός αστέγων όταν ένα καταφύγιο 500 κλινών έκλεισε επειδή φιλοξενούμενος εκεί βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό.

Τοπικοί αξιωματούχοι μετέτρεψαν έναν ανοιχτό χώρο στάθμευσης σε πρόχειρο καταφύγιο, λέγοντας πως οι χώροι για ύπνο σχεδιάστηκαν με απόσταση περίπου 2 μέτρων μεταξύ τους, σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες ασφαλείας, ενώ καλύφθηκαν με μπλε λεπτά στρώματα, «εύκολα στο καθάρισμα».

Ωστόσο οι φωτογραφίες από το προσωρινό καταφύγιο που κυκλοφόρησαν και δείχνουν κόσμο να κοιμάται στο έδαφος, ο ένας δίπλα στον άλλο, προκάλεσαν σάλο στα social media.

Ο Jace Radke, εκπρόσωπος του Λας Βέγκας, είπε πως η πόλη προσπάθησε να ανοίξει το προσωρινό καταφύγιο όταν έκλεισε το Catholic Charities και το άλλο καταφύγιο, Courtyard Homeless Resource Center, ήταν σχεδόν πλήρες. Τελικά αποφάσισαν να το στήσουν στο πάρκινγκ του Cashman Center, που μέχρι πρότινος φιλοξενούσε αγώνες ποδοσφαίρου. Ο λόγος που δεν μπορούσαν να το φτιάξουν εντός του Cashman Center ήταν επειδή προορίζεται για έκτακτη ανάγκη σε περίπτωση κορεσμού των νοσοκομείων.

Due to the closure of Catholic Charities, we are joining with @CityOfLasVegas & area homeless providers to set up a temporary shelter @ Cashman Center. It will open tonight & run through April 3rd, when Catholic Charities will reopen #coronavirus #Vegas pic.twitter.com/XGWaREYbFq — Clark County Nevada (@ClarkCountyNV) March 28, 2020





Το Σάββατο, φοιτητές ιατρικής και βοηθοί νοσηλευτών από το Touro University βρέθηκαν εκεί για να βοηθήσουν στο στήσιμο του καταφυγίου.

Touro University med students & physician asst. students have arrived to help with our temp. homeless facility at Cashman Center. It’s coming together! #coronavirus #Vegas pic.twitter.com/cCSaezqIFb — Clark County Nevada (@ClarkCountyNV) March 28, 2020





Ο Radke εξήγησε πως η Catholic Charities σχεδιάζει να ανοίξει ξανά μες στην εβδομάδα και πως ιατρικό προσωπικό θα είναι διαθέσιμο κοντά στο Cashman Center για να παρακολουθεί τους αστέγους για συμπτώματα και να τους βοηθήσει αν εμφανίσουν σημάδια μόλυνσης.

Ωστόσο πολλοί στο Twitter κατέκριναν την κίνηση, επικαλούμενοι φωτογραφίες που δείχνουν κόσμο να κοιμάται στο έδαφος, και αντιπρότειναν την χρήση κάποιων από τα δεκάδες ξενοδοχεία που αυτή τη στιγμή βρίσκονται εκτός λειτουργίας.

«Υπάρχουν 150.000 δωμάτια ξενοδοχείων στο Λας Βέγκας που βρίσκονται στην αχρηστία. Γιατί δεν τους βάζουν εκεί; Και να τους αποζημιώσουν για την προσωρινή στέγαση», σχολίασε ο Julián Castro, πρώην δήμαρχος του Σαν Αντόνιο.

After criminalizing homelessness this year, Las Vegas is now packing people into concrete grids out of sight.



There are 150K hotel rooms in Vegas going unused right now. How about public-private cooperation (resources) to temporarily house them there? And fund permanent housing! pic.twitter.com/wxZ4ZD6Jtc — Julián Castro (@JulianCastro) March 30, 2020





Ο Radke, απάντησε από την πλευρά του πως δεν είναι σε θέση να σχολιάσει τις συγκεκριμένες φωτογραφίες, αλλά πρόσθεσε πως πολλές τραβήχτηκαν σε μέρη του πάρκινγκ που δεν είχαν καλυφθεί ακόμη με στρώματα επειδή τους είχαν τελειώσει.

Με πληροφορίες από Guardian