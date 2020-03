To κλείσιμο της διάσημης παραλίας Bondi του Σίδνεϊ αποφάσισαν οι αρχές μετά τις εικόνες με χιλιάδες ανθρώπους να κολυμπούν και να κάνουν ηλιοθεραπεία, ενώ εφαρμόζονται μέτρα προστασίας για τον κορωνοϊό.

Η κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας έκλεισε προσωρινά την παραλία το απόγευμα του Σαββάτου μετά από τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών με πλήθος κόσμου, που προκάλεσαν οργή. Χιλιάδες άνθρωποι συνέρρευσαν στην παραλία Bondi την Παρασκευή εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών αγνοώντας τα μέτρα απομόνωσης και ενώ η Αυστραλία ανακοίνωσε πως έχει επτά νεκρούς και 1.049 κρούσματα.

«Αυτό που είδαμε σήμερα το πρωί στο Bondi Beach ήταν η πιο ανεύθυνη συμπεριφορά των ατόμων που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Δεν μπορούμε να έχουμε μια περιοχή όπου συγκεντρώνονται περισσότεροι από 500 άνθρωποι», είπε ο Υπουργός Υγείας.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς που θεσπίστηκαν για τον έλεγχο της εξάπλωσης του θανάσιμου ιού, απαγορεύτηκαν υπαίθριες συγκεντρώσεις τουλάχιστον 500 ατόμων ενώ πλέον η αστυνομία διατάχθηκε να είναι πιο αυστηρή στους ελέγχους.

«Εάν η κοινότητα δεν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς και τις προειδοποιήσεις για την υγεία, τότε αυτό θα γίνει ο νέος κανόνας. Θα κλείνουμε όλους τους χώρους όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση. Να δείξουν υπευθυνότητα», είπε ο αρχηγός της αστυνομίας .

Great to see Australia taking social distancing seriously. The pubs are full, beaches packed and 3,800 got off a cruise ship yesterday where coronavirus was on board. Most would have jumped on the nearest train. Below is a picture of Bondi Beach #sydney #coronavirus pic.twitter.com/P6jvFcPjyb