Ένα σμήνος περίπου 40.000 μελισσών έστειλε πέντε ανθρώπους στο νοσοκομείο και προκάλεσε το κλείσιμο ενός ολόκληρου δρόμου στην Καλιφόρνια.

Χιλιάδες «αφρικανοποιημένες» μέλισσες, γνωστές και ως μέλισσες δολοφόνοι βγήκαν απρόσμενα από το γείσο του πανδοχείου Howard Johnson Inn και όρμησαν έντρομες σε πλακόστρωτο δρόμο της Πασαντίνα, το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης. Θορυβημένοι κάτοικοι και επιχειρηματίες κάλεσαν την πυροσβεστική και την αστυνομία και τελικά ένας πολίτης, δύο πυροσβέστες και δύο αστυνομικοί κατέληξαν σε κοντινό νοσοκομείο με τσιμπήματα.

Αρχικά οι πυροσβέστες επιχείρησαν να ηρεμίσουν και να διώξουν τις μέλισσες χρησιμοποιώντας καπνό, αλλά τελικά αναγκάστηκαν να σκοτώσουν πολλές από αυτές με αφρό, όταν όλες οι προηγούμενες προσπάθειές τους απέτυχαν. «Κάτι τις κινητοποίησε - κάποια δραστηριότητα, ένας θόρυβος, μία δόνηση - είναι δύσκολο να πει κανείς», δήλωσε ο Ντέιβ Γουίλιαμς της Ένωσης Μελισσοκόμων της κομητείας του Λος Άντζελες. «Δεν μας αρέσει να σκοτώνουμε μέλισσες, είμαστε μελισσοκόμοι», πρόσθεσε. «Αλλά σε καταστάσεις όπως αυτή, η ασφάλεια των πολιτών προέχει».

«Έχουμε πυροσβέστες που δουλεύουν εδώ πολλά, πολλά χρόνια και μας είπαν ότι αυτές ήταν οι περισσότερες μέλισσες που έχουν δει ποτέ μαζεμένες σε ένα σημείο», σχολίασε η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, Λίζα Ντερντέριαν, που μίλησε στους Los Angeles Times.

