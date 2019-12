Η Γκρέτα Τούνμπεργκ ζήτησε συγγνώμη επειδή κατά τη διάρκεια ομιλίας της είπε ότι οι ηγέτες του κόσμου θα πρέπει να «στηθούν στον τοίχο».

Η 16χρονη ακτιβίστρια έκανε το σχόλιο απευθυνόμενη στο πλήθος μιας συγκέντρωσης διαμαρτυρίας την Παρασκευή, στο Τορίνο της Ιταλίας.

Στην αγγλική γλώσσα η φράση συνδέεται με την εκτέλεση, αλλά η Tούνμπεργκ είπε ότι είχε διαφορετικό νόημα στη μητρική της γλώσσα που είναι τα Σουηδικά. «Αυτό συμβαίνει όταν αυτοσχεδιάζετε ομιλίες σε μια ξένη γλώσσα», πρόσθεσε το Σάββατο.

«Οι ηγέτες του κόσμου εξακολουθούν να προσπαθούν να ξεφύγουν από τις ευθύνες τους, αλλά πρέπει να βεβαιωθούμε ότι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Θα φροντίσουμε να τους στήσουμε στον τοίχο και θα πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους για να προστατεύσουν το μέλλον μας» είπε η Τούνμπεργκ.

Μετά από κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με τη χρήση της φράσης η οποία συνδέεται με το εκτελεστικό απόσπασμα, η 16χρονη έκανε μια διευκρίνιση. «Χθες είπα ότι πρέπει να οι ηγέτες μας να είναι υπόλογοι και, δυστυχώς, είπα να τους στήσουμε στον τοίχο», έγραψε ενώ πρόσθεσε πως η φράση αυτή στη Σουηδία σημαίνει να ζητήσεις ευθύνες από κάποιον.

... improvise speeches in a second language.

But of course I apologise if anyone misunderstood this. I can not enough express the fact that I - as well as the entire school strike movement- are against any possible form of violence. It goes without saying but I say it anyway.