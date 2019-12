Οργή στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει προκαλέσει η κίνηση ενός άνδρα που κατά τη διάρκεια αγώνα δρόμου χτύπησε στα οπίσθια δημοσιογράφο, η οποία έβγαζε ζωντανό σε δελτίο τοπικού καναλιού της Τζόρτζια.

Στο βίντεο φαίνεται το πλήθος δρομέων που προσπερνούν την ρεπόρτερ Alex Bozarjian - άλλοι αδιάφορα, άλλοι χαιρετώντας και χειρονομώντας. Όταν την πλησιάζει ο συγκεκριμένος άνδρας, τη χτυπά στα οπίσθια γελώντας, ενώ εκείνη κεραυνοβολημένη σταματά για λίγο να μιλά.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Σαβάνα, ο Τόμας Κάλαγουεϊ, 43 χρόνων από το Στέιτσμπορο παραδόθηκε στην αστυνομία, τού ασκήθηκε δίωξη για παρενόχληση και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 1.300 δολαρίων.

«Η ενέργεια κατά της Alex Bozarjian στη διάρκεια της ζωντανής κάλυψης του αγώνα δρόμου στη γέφυρα της Σαβάνα,είναι καταδικαστέα και απολύτως απαράδεκτη» ανέφερε σε ανακοίνωσή του το μέσο στο οποίο εργάζεται η δημοσιογράφος.

«Mε παρενόχλησες, μου φέρθηκες σαν σε αντικείμενο, με ταπείνωσες. Καμία γυναίκα δεν πρέπει να αντιμετωπίζει ΠΟΤΕ κάτι τέτοιο στη δουλειά ή γενικώς», ανέφερε σε ποστ της στο Twitter η δημοσιογράφος, η οποία στην καταγγελία της στην αστυνομία είπε πως ο άνδρας δεν χτύπησε απλώς, αλλά έπιασε τα οπίσθιά της.

To the man who smacked my butt on live TV this morning: You violated, objectified, and embarrassed me. No woman should EVER have to put up with this at work or anywhere!! Do better. https://t.co/PRLXkBY5hn