Στα Ηνωμένα Έθνη κατέθεσε η Τουρκία τις συντεταγμένες της συμφωνίας που είχε υπογράψει με την Τρίπολη στις 27 Νοεμβρίου.

«Οι συντεταγμένες της συμφωνίας Τουρκίας - Λιβύης βρίσκονται στην κατοχή των Ηνωμένων Εθνών» αναφέρει στο Twitter το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

.#Turkey applies to #UN to register maritime pact with #Libya https://t.co/AIXmqDuZWu pic.twitter.com/I7aGPW4pMw