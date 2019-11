Διαδηλωτές αψήφισαν την απαγόρευση της κυκλοφορίας σε όλη την επικράτεια της κολομβιανής πρωτεύουσας που διέταξε ο δήμαρχος της Μπογοτά, Ενρίκε Πενιαλόσα.



«Εφαρμόζουμε απαγόρευση κυκλοφορίας σε τρία προάστια, τη Μπόσα, το Κένεντι, και τη Σιουδάδ Μπολίβαρ, από τις οκτώ το απόγευμα σήμερα (03.00 του Σαββάτου στην Ελλάδα). Από τις εννέα το βράδυ σε όλη την πόλη. Οι δύο αυτές συσκοτίσεις θα λήξουν στις 06.00 το πρωί του Σαββάτου (13.00, ώρα Ελλάδος)», τόνισε ο δήμαρχος Ενρίκε Πενιαλόσα στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Παρασκευή. Ωστόσο, διαδηλωτές αψήφησαν την απαγόρευση της κυκλοφορίας και πραγματοποίησαν διαμαρτυρία με κατσαρόλες μπροστά από το σπίτι του προέδρου της Κολομβίας Ιβάν Ντούκε, στόχο την προηγουμένη ενός μαζικού κινήματος διαμαρτυρίας. Οι διαδηλωτές αναχώρησαν ήρεμα περίπου μία ώρα μετά την έναρξη της απαγόρευσης της κυκλοφορίας στις 21:00 τοπική ώρα ενώ σε άλλες συνοικίες της πρωτεύουσας πολλοί κάτοικοι χτυπούσαν κατσαρόλες από τα σπίτια τους.

In neighborhoods across #Colombia: people are banging pots and pans into the night as a protest against their government neoliberal policies.#Bogota

Source: Redfish pic.twitter.com/tEZ1fVxro0