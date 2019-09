Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο γιορτάστηκε σε πολλές πόλεις σήμερα, αλλά το Λονδίνο ήταν μια πραγματική αποκάλυψη ως προς την εφευρετικότητα.

Τα χαλάκια γιόγκα αντικατέστησαν τα αυτοκίνητα και τα λεωφορεία στην γέφυρα Tower του Λονδίνου σε μια δράση που ήταν μέρος των εκδηλώσεων της ημέρας χωρίς αυτοκίνητα. Από το πρωί, μέχρι το απόγευμα, δάσκαλοι γιόγκα ήταν στη γέφυρα και εκατοντάδες άνθρωποι έδωσαν το παρών στις συνεδρίες.

(Φωτογραφία από BBC)

Amazing to see a #yoga class in the middle of tower bridge this morning for car free day in London @carfreedayLDN #CarFreeDay #TowerBridge pic.twitter.com/5mLMwIRpL7 — Dr Lucy A. Taylor (@LucyATaylor) 22 Σεπτεμβρίου 2019

Πάνω από 27χλμ κεντρικών δρόμων στο Λονδίνο παραδόθηκαν σήμερα στους πεζούς που εκμεταλλεύτηκαν ποικιλοτροπως το χώρο για διάφορες δραστηριότητες. Εκτός από τη γιόγκα, σε διάφορα σημεία έκαναν πικ-νικ ή έβαλαν ξαπλώστρες και έκαναν βόλτα με ποδήλατα.

(Φωτογραφία από BBC)

Οι διοργανωτές εκτιμούν ότι περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι έλαβαν μέρος σε εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι δρόμοι παρέμειναν κλειστοί μέχρι τις 7 το απόγευμα.

Happy #CarFreeDay all across the world.

From yoga on Tower Bridge in London 🇬🇧 to neighborhood lunch on the streets of Brussels 🇧🇪, how are you celebrating the holiday? pic.twitter.com/3KGduUg2fY — Patronicity (@Patronicity) 22 Σεπτεμβρίου 2019