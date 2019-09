H αμφιλεγόμενη παρέλαση «Straight Pride» στο κέντρο της Βοστώνης ήταν αφορμή για αντιδιαδηλώσεις, επεισόδια και συλλήψεις.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο ωστόσο είναι πως παρά την διαφήμισή της, η παρέλαση των στρέιτ δεν ήταν και τόσο επιτυχημένη. Όπως αναφέρει ο Guardian, τo CNN και αρκετά ακόμη αμερικανικά δίκτυα, οι συμμετέχοντες ήταν μερικές εκατοντάδες. Πολλαπλάσιοι ήταν όμως οι διαδηλωτές εναντίον του Straight Pride που «πολιόρκησαν» την παρέλαση.

"It's great to be straight" και "Straight Lives Matter!" ήταν μερικά από τα συνθήματα των συμμετεχόντων. Αρκετοί φορούσαν καπέλα με το σύνθημα του Τραμπ «Μake America great again»

Ο ακροδεξιός Μάιλο Γιαννόπουλος, αν και ανοιχτά γκέι, ήταν ο πρεσβευτής του γεγονότος που διοργάνωσε η ομάδα Super Happy Fun America (SHFA). Η SHFA ισχυρίστηκε ότι επιθυμούσε να επιστήσει την προσοχή στην στρέιτ κοινότητα και ο Γιαννόπουλος, ο οποίος είναι ομοφυλόφιλος είπε στο πλήθος: «Προσθέστε το S στο LGBTQ!».

Φυλασσόμενοι από εκατοντάδες αστυνομικούς της Βοστώνης οι συμμετέχοντες δέχθηκαν κάποιες επευφημίες από περαστικούς, αλλά κυρίως γιουχαΐσματα.

Παρά το γεγονός ότι η διοργανωτές ισχυρίστηκαν πως δεν έκαναν αντι-LGBTQ παρέλαση, επέτρεψαν σε πολλούς να κάνουν αρνητικά σχόλια για τους γκέι στις ομιλίες τους, ενώ κάποιοι από τους ομιλητές συνδέονται και με ακροδεξιές οργανώσεις.

Τριάντα έξι άτομα συνελήφθησαν, οι περισσότεροι αντι-διαδηλωτές και υπήρξαν τέσσερις τραυματίες αξιωματικοί, δήλωσε η αστυνομία.

Σημειώνεται πως ο Marty Walsh, ο δήμαρχος της πόλης είχε εκφραστεί κατά του Straight Pride και ζήτησε χθες από τον κόσμο να συμμετάσχει στα πάρτι της LGBT κοινότητας που είχαν διοργανωθεί ως απάντηση.