Οι αρχές ανακοίνωσαν πως βρέθηκε το κορίτσι που προκάλεσε οργή μετά από βίντεο που τη δείχνει να γλείφει ένα παγωτό και να το βάζει πάλι πίσω στο ψυγείο σούπερ μάρκετ.

Το βίντεο άρχισε να διαδίδεται μέσω social media την περασμένη εβδομάδα και μέσα σε λίγες ώρες είχε κάνει το γύρο του κόσμου, αν και τελικά διαπιστώθηκε πως είχε τραβηχτεί μέσα σε κατάστημα Walmart πόλης του Τέξας.

Η Αστυνομία και η Πυροσβεστική δήλωσαν ότι είχαν εντοπίσει τόσο το κορίτσι, όσο και τον φίλο της ο οποίος την κατέγραφε με το κινητό του να παίρνει το παγωτό από το ψυγείο, να το ανοίγει, να το γλείφει και να το βάζει πάλι πίσω γελώντας με την πράξη της.

What kinda psychopathic behavior is this?! pic.twitter.com/T8AIdGpmuS