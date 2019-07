Σκηνικό σοβαρής έντασης επικρατεί εδώ και ώρες στο Χονγκ Κονγκ όπου νωρίτερα διαδηλωτές είχαν εισβάλει στο κοινοβούλιο.

Πριν από λίγη ώρα τα διεθνή πρακτορεία μετέδωσαν πως η αστυνομία εκτόξευσε δακρυγόνα εναντίον των διαδηλωτών που έχουν συγκεντρωθεί κοντά στην έδρα του κοινοβουλίου, Οι διαδηλωτές που είχαν εισβάλει νωρίτερα κατέστρεψαν πορτρέτα και βανδάλισαν με σπρέι τους τοίχους. Οι αστυνομικοί, εξοπλισμένοι με κράνη, γκλομπ και ασπίδες, προειδοποίησαν αρχικά το πλήθος και είχαν καλέσει τους συγκεντρωμένους να εκκενώσουν το κτίριο του κοινοβουλίου, απειλώντας ότι θα προσφύγουν στη βία. Σύμφωνα με τον Guardian υπάρχον 54 τραυματίες στα νοσοκομεία και πως τρεις είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στην περιοχή με λεωφορεία και πήραν θέση την ώρα που περίπου χίλιοι διαδηλωτές περικύκλωναν το κτίριο του Νομοθετικού Συμβουλίου (LegCo), στην καρδιά της οικονομικής συνοικίας της πρώην βρετανικής αποικίας.

Κάποιοι από τους συγκεντρωμένους κρατούσαν ομπρέλες, προσπαθώντας να προστατευθούν από τα δακρυγόνα. Πυκνοί καπνοί υψώνονταν από τις κεντρικές λεωφόρους, ανάμεσα σε κάποιους από τους ψηλότερους ουρανοξύστες του κόσμου.

Οι συγκεντρωμένοι χρησιμοποίησαν πινακίδες κυκλοφορίας, διάφορα αντικείμενα που πήραν από σκαλωσίες και άλλα πράγματα για να καταφέρουν να μπουν στο κτίριο. Στην αίθουσα των συνεδριάσεων, κάποιοι κάθισαν στα έδρανα και τσέκαραν τα κινητά τους ενώ άλλοι έγραφαν στους τοίχους συνθήματα κατά του νομοσχεδίου για την έκδοση υπόπτων στην Κίνα. Ένα σύνθημα ζητούσε την παραίτηση της ηγέτιδας του Χονγκ Κονγκ Κάρι Λαμ ενώ σε άλλο έγραψαν "Το ΧΚ δεν είναι Κίνα".

Η γραμματεία του κοινοβουλίου εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ακυρώνεται η αυριανή συνεδρίαση. Ακυρώνονται επίσης μέχρι νεωτέρας όλες οι ξεναγήσεις στο κτίριο του Νομοθετικού Συμβουλίου.

Tensions rise as Hong Kong riot police fire tear gas and charge protesters in street after demonstrators gained access to Legislative Council building https://t.co/ZaRsgDe2hO pic.twitter.com/fgRQyFaBlz