Τα πρότυπα ομορφιάς αποφάσισε να καταρρίψει μια νεαρή δημοσιογράφος από το Λος Άντζελες, ενθαρρύνοντας τις μαύρες γυναίκες να φωτογραφηθούν μπροστά από τον πίνακα της Μόνα Λίζα στο Μουσείο του Λούβρου.

Την περασμένη εβδομάδα η 28χρονη Darian Symoné Harvin μοιράστηκε μια φωτογραφία που είχε βγάλει σε πρόσφατο ταξίδι της στο Παρίσι, όπου στέκεται χαμογελώντας μπροστά από τον διάσημο πίνακα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, «προκαλώντας» άλλες μαύρες γυναίκες να κάνουν το ίδιο.

«Μαύρα κορίτσια μπροστά από την Μόνα Λίζα. Θα ξεκινήσω εγώ», έγραψε στο Twitter στις 13 Φεβρουαρίου και μέσα σε λίγες ημέρες το ποστ μετρά εκατοντάδες χιλιάδες likes και άλλες τόσες απαντήσεις από γυναίκες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά της.

I want to start a thread: Black girls in front of the Mona Lisa. I'll start. pic.twitter.com/BBo1Hefs4H — Darian Symoné Harvin (@dariansymone) 13 Φεβρουαρίου 2019





Παρόλο που η Darian πόζαρε σαν να μιμείται την περιβόητη έκφραση της Μόνα Λίζα, πολλές από τις γυναίκες που απάντησαν με παρόμοιες φωτογραφίες τους απλώς φαίνονται να χαμογελούν μπροστά από τον πίνακα.

«Όλο αυτό δεν είχε σκοπό να γίνει κάτι που αφορά μόνο τις μαύρες τουρίστριες στο Λούβρο. Απλώς νιώθω πως μας έχουν περάσει την Μόνα Λίζα ως αυτή την «κλασικά όμορφη» γυναίκα και μετά βλέπω μαύρες να στέκονται με αυτοπεποίθηση μπροστά της και νομίζω πως έτσι καταρρίπτεται αυτή η παρανόηση σχετικά με του ποιος είναι "όμορφος"», εξηγεί η 28χρονη δημοσιογράφος.

Και συνεχίζει: «Οποιοσδήποτε έχει δει από κοντά την Μόνα Λίζα ξέρει πως είναι συναρπαστική, αλλά και πολύ μικρή σε μέγεθος. Ωστόσο η εικόνα είναι πολύ σημαντική λόγω τους μυστηριώδους βλέμματός της και επειδή είναι έργο του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Εγώ νομίζω όμως πως ο πίνακας με τα χρόνια έχει συμβάλλει και στην εξάπλωση ιδεών περί ομορφιάς και τι είναι αποδεκτό. Ήλπιζα πως δημοσιεύοντας την φωτογραφία μου κι άλλα μαύρα κορίτσια θα ήθελαν να το κάνουν, εξαπλώνοντας την ιδέα πως η ομορφιά έρχεται σε κάθε μορφή».

