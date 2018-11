Κλιμακώνεται η ένταση στις σχέσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ύστερα από το χθεσινό θερμό επεισόδιο στο στενό του Κέρτς, στη θαλάσσια περιοχή της Κριμαίας.

Πρόκειται για τη χειρότερη κρίση στις σχέσεις των δύο χωρών ύστερα από την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014.

«Η επίθεση στην πρεσβεία της Ρωσίας στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν αποκρουστική και απέδειξε πως ακραίοι Ουκρανοί εθνικιστές και νεοναζί ελέγχουν την κατάσταση στη χώρα» δήλωσε σήμερα ο ΥΠΕΞ της Ρωσίας, Σεργκεί Λάβρόφ.

Ο Ρώσος υπουργός τόνισε πως η αστυνομία δεν έκανε κάποια προσπάθεια για να προστατέψει το κτίριο της πρεσβείας.

Όλα αυτά ενώ σε ελάχιστες ώρες (18:00 ώρα Ελλάδας) θα ξεκινήσει στη Νέα Υόρκη η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις εξελίξεις.

Σύμφωνα με το Reuters, τα τρία πλοία του πολεμικού ναυτικού της Ουκρανίας που συνελήφθησαν από τη Ρωσία ανοιχτά της ακτής της προσαρτημένης από τη Μόσχα χερσονήσου της Κριμαίας βρίσκονται στο λιμάνι του Κερτς.

Τα πλοία δεν δείχνουν να έχουν υποστεί ζημιές και σε αυτά μπορεί κανείς να δει ανθρώπους με ναυτικές στολές, αναφέρει δημοσιογράφος του Reuters.

O πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τούσκ ζήτησε από την Ρωσία να σταματήσει να προκαλεί την Ουκρανία και κάλεσε τις ρωσικές αρχές να απελευθερώσουν τα ουκρανικά πλοία και τους ναύτες. Σε αναφορά του στο Twitter έγραψε πως καταδικάζει τις ρωσικές ενέργειες στην Αζοφική θάλασσα.

I condemn Russian use of force in Azov Sea. Russian authorities must return Ukrainian sailors, vessels & refrain from further provocations.

I discussed situation with Pres. @poroshenko and will meet his representatives later today.

Europe will stay united in support of Ukraine.