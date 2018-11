Εμφανώς αποδιοργανωμένος, ο πρόεδρος Ντόναλτ Τραμπ, στρέφεται εναντίον αντιπάλων και συμμάχων κατά τη συνέντευξη τύπου στον Λευκό Οίκο.

Μια μέρα αφότου το κόμμα του έχασε τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων από τους Δημοκρατικούς, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μπήκε στην αίθουσα της συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο, μιλώντας εριστικά, αναφερόμενος ονομαστικά σε Ρεπουμπλικανούς τους οποίους κατηγόρησε ότι έχασαν τις έδρες τους και επιτέθηκε για ακόμη μια φορά σε δημοσιογράφους που αμφισβήτησαν τους ισχυρισμούς του.

Κατά τη διάρκεια της 90λεπτης συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε ο Τραμπ, είπε ότι τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών ήταν «πολύ κοντά σε μια ολοκληρωτική νίκη» για τους Ρεπουμπλικάνους και τόνισε ότι μπορεί να διαπραγματευτεί πιο εύκολα σε κάποια ζητήματα με τους Δημοκρατικούς.

Κάποιοι δημοσιογράφοι έκαναν επίμονες ερωτήσεις κατά πόσον η ρητορική του για τους μετανάστες από την κεντρική Αμερική κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ήταν διχαστική καθώς και για τις εξελίξεις στην έρευνα Μιούλερ για τη φερόμενη ρωσική ανάμιξη στις αμερικανικές εκλογές του 2016.

Ο Τραμπ απέκρουσε με τρόπο επιθετικό.

«Το CNN θα πρέπει να ντρέπεται που σε έχει εργαζόμενο», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στον ανταποκριτή του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου Τζιμ Ακόστα.

«Είσαι ένας αγενής, απαίσιος άνθρωπος» του είπε, ενώ ένας υπάλληλος του Λευκού Οίκου άρπαξε το μικρόφωνο από τα χέρια του Ακόστα.

Όταν ένας συνάδελφός του, από άλλο Μέσο, τον υπερασπίστηκε, ο πρόεδρος Τραμ του είπε απαξιωτικά: «Δεν είμαι ούτε δικός σου φαν».

Ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε τον δημοσιογράφο και το CNN ως «εχθρούς του λαού», γιατί μεταδίδουν ψεύτικες ειδήσεις.

Η δημοσιογράφος Γιαμίσε Αλκιντορ του PBS NewsHour που τον ρώτησε για τους λευκούς εθνικιστές που ενθαρρύνονται από τον Τραμπ που χαρακτηρίζει τον εαυτό του έναν «εθνικιστή», ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος δήλωσε προσβεβλημένος.

«Αυτό είναι μια ρατσιστική ερώτηση», της απάντησε.

Παράλληλα χλεύασε Ρεπουμπλικάνους υποψηφίους που κράτησαν απόσταση από τον ίδιο κατά την προεκλογική εκστρατεία λόγω των ανησυχιών τους ότι τα διχαστικά μηνύματα του Τραμπ για την μετανάστευση θα απομακρύνουν ψηφοφόρους.

Δεν παρέλειψε δε να επαινέσει μια ακόμη φορά τον εαυτό του. «Πιστεύω ότι είμαι ένας ηγέτης υψηλού ήθους και αγαπώ τη χώρα μου»

Η αφαίρεση του διαπιστευτηρίου

Το βράδυ της Τετάρτης, ο Λευκός Οίκος, ανακοίνωσε ότι ανακαλεί μέχρι νεοτέρας τη διαπίστευση ενός δημοσιογράφου του CNN, λίγες ώρες μετά τον τεταμένο διάλογο με τον Ντόναλντ Τραμπ .

«Μόλις μου απαγόρευσαν την είσοδο στον Λευκό Οίκο», επιβεβαίωσε μέσω Twitter ο Τζιμ Ακόστα και ανέβασε ένα βίντεο όπου παραδίδει την διαπίστευσή του σε αστυνομικό του Λευκού Οίκου.

I've just been denied entrance to the WH. Secret Service just informed me I cannot enter the WH grounds for my 8pm hit