Η συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο ενδέχεται να είναι τεταμένη: ο Ντόναλντ Τραμπ δέχεται σήμερα τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, την ώρα που ο εμπορικός πόλεμος που έχει ξεκινήσει προκαλεί αντιδράσεις και από το κόμμα του, τους Ρεπουμπλικάνους.

Ήδη ο Γιούνκερ, μιλώντας στο γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ZDF δήλωσε ότι δεν είναι «ιδιαίτερα αισιόδοξος» ενόψει των συζητήσεων σήμερα.

«Λέμε ξεκάθαρα ότι δεν είμαστε εχθροί των ΗΠΑ, έχουμε ένα κοινό παρελθόν το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε. (Όμως) δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος», τόνισε, ενώ πρόσθεσε ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να λάβει αντίμετρα σε περίπτωση που ο Τραμπ αποφασίσει να επιβάλει επιπλέον δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα.

Στο μεταξύ η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Τρίτη την παροχή έκτακτης βοήθειας ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τους γεωργούς που πλήττονται από τους δασμούς που επέβαλαν σε κάποια αμερικανικά προϊόντα η ΕΕ, η Κίνα και ο Καναδάς σε αντίποινα για τους δασμούς του Τραμπ.

Στο πλαίσιο αυτό η συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του προέδρου της Κομισιόν προμηνύεται δύσκολη.

Γνωστός για την ειλικρίνειά του και το χιούμορ του ο Γιούνκερ διηγήθηκε ότι στη διάρκεια της συνόδου της G7 ο Τραμπ του είχε πει: «Ζαν- Κλοντ, είσαι ένας στυγνός δολοφόνος». «Πιστεύω ότι το εννοούσε ως κομπλιμέντο, όμως δεν είμαι σίγουρος...», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί συχνά ότι αν οι Βρυξέλλες δεν δεχθούν να κάνουν υποχωρήσεις, θα επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές ευρωπαϊκών αυτοκινήτων, κάτι που ανησυχεί κυρίως τη Γερμανία, όπου στην αυτοκινητοβιομηχανία απασχολούνται περίπου 800.000 άνθρωποι.

Πριν την αναχώρηση Γιούνκερ, η Ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για το Εμπόριο Σεσίλια Μάλμστρεμ, η οποία θα τον συνοδεύσει, εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει «αποκλιμάκωση».

Όμως δεν υπάρχουν ενδείξεις προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς ο Τραμπ επέκρινε χθες για μία ακόμη φορά τη συμπεριφορά της Ευρώπης.

«Αυτό που μας κάνει η ΕΕ είναι απίστευτο (...) Φαίνονται ευγενικοί, αλλά είναι σκληροί», κατήγγειλε από το Κάνσας Σίτι του Μιζούρι, υποσχόμενος να υπερασπιστεί σθεναρά τα συμφέροντα των ΗΠΑ στη συνάντησή του με τον Γιούνκερ.

Μάλιστα σε ανάρτησή του στο Twitter ο Τραμπ ειρωνεύτηκε την έλλειψη θάρρους από την πλευρά των εταίρων των ΗΠΑ, προτείνοντας όλος ο κόσμος να εγκαταλείψει «όλους τους δασμούς, τα μη δασμολογικά εμπόδια και τις επιδοτήσεις».

Αυτό θα ήταν πραγματικά ελεύθερο εμπόδιο! Ελπίζω ότι θα το κάνουν, είμαστε έτοιμοι, όμως δεν θα το κάνουν!», πρόσθεσε.

The European Union is coming to Washington tomorrow to negotiate a deal on Trade. I have an idea for them. Both the U.S. and the E.U. drop all Tariffs, Barriers and Subsidies! That would finally be called Free Market and Fair Trade! Hope they do it, we are ready - but they won’t!