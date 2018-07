Η Ryanair ανακοίνωσε σήμερα ότι τουλάχιστον το 12% των πτήσεων της θα ακυρωθούν στις 25 και 26 Ιουλίου εξαιτίας της μεγάλης απεργίας που κήρυξαν τα μέλη των πληρωμάτων καμπίνας.

Η ιρλανδέζικη αεροπορική εταιρεία υπογράμμισε στην ανακοίνωσή της ότι αναμένει να διαταραχτούν τα ταξιδιωτικά σχέδια περίπου 50.000 πελατών της που ταξιδεύουν προς και από το Βέλγιο, την Πορτογαλία και την Ισπανία, καθώς θα ακυρωθούν εκατοντάδες πτήσεις κάθε μέρα.

Αναλυτικά θα ακυρωθούν:

Έως 200 από τις 830 καθημερινές πτήσεις της Ryanair προς και από την Ισπανία (24%)

Έως 50 από τις 180 καθημερινές πτήσεις της Ryanair προς και από την Πορτογαλία (27%)

Έως 50 από τις 160 καθημερινές πτήσεις της Ryanair προς και από το Βέλγιο (31%)

Έως 300 από τις 2.400 καθημερινές πτήσεις της Ryanair σε όλη την Ευρώπη.

