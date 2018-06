Το μπουφάν που φορούσε η Μελάνια Τραμπ στην αιφνιδιαστική επίσκεψη που πραγματοποίησε στα σύνορα με το Μεξικό προκάλεσε κατάπληξη και πολλά ερωτηματικά για το τι ήθελε να πει η πρώτη κυρία των ΗΠΑ με τη φράση που ήταν γραμμένη στην πλάτη του: «"I really don't care, do u?"» [σ.σ. "Πραγματικά, δεν με νοιάζει, εσένα;"].

Η Μελάνια Τραμπ πήρε το αεροπλάνο για το Μακάλεν του Τέξας ντυμένη με ένα χακί μπουφάν –μάρκας Zara σύμφωνα με την Daily Mail– στο πίσω μέρος του οποίου ήταν γραμμένο, με μεγάλα λευκά γράμματα, το επίμαχο σύνθημα.

Κατά την άφιξή της στο Τέξας, η πρώτη κυρία είχε πλέον βγάλει το ελαφρύ μπουφάν, αλλά social media είχαν ήδη πάρει φωτιά.

«Δεν πρόκειται για φάρσα. Η Μελάνια Τραμπ φορούσε ένα σακάκι με τη φράση "Δεν με νοιάζει" για να πάει στα κέντρα κράτησης παιδιών. Είμαι άναυδος», σχολίασε στο Twitter ο Ζακ Πετκάνας, που πρόσκειται στο Δημοκρατικό Κόμμα.

This is not a joke. Melania Trump wore a jacket to visit child detention centers that read: "I really don't care. Do u?" I'm actually speechless. https://t.co/Ume21zIGra

Στο Twitter, τα ερωτηματικά πλήθαιναν, όπως και οι κάθε λογής εξηγήσεις. Ορισμένοι αναρωτιούνταν αν επρόκειτο για ένα μήνυμα προς τον σύζυγό της.

Η εκπρόσωπος της πάντως, η Στέφανι Γκρίσαμ, διαβεβαίωσε ότι «δεν υπάρχει κανένα κρυφό μήνυμα». «Είναι απλώς ένα μπουφάν (...) Μετά τη σημερινή σημαντική επίσκεψη στο Τέξας, ελπίζω ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν θα επικεντρωθούν στην γκαρνταρόμπα της», είπε.

FLOTUS spox confirms Mrs. Trump wore a jacket to visit border kids that reads: "I really don't care. Do you?" Spox says: "It's a jacket. There was no hidden message. After today's important visit to Texas, I hope the media isn't going to choose to focus on her wardrobe." pic.twitter.com/Bp4Z8n455G