14 νεκροί από κατάρρευση τεράστιας διαφημιστικής πινακίδας στο Μουμπάι

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 60 τραυματίστηκαν μετά την κατάρρευση διαφημιστικής πινακίδας στο Μουμπάι της Ινδίας, κατά την διάρκεια καταιγίδας.

Η διαφημιστική πινακίδα, διαστάσεων 70 επί 50 μέτρων (συνολικής επιφάνειας 3.500 τμ.), έπεσε πάνω σε ένα πρατήριο καυσίμων καθώς και σε ορισμένα σπίτια στην περιοχή Γκατκοπάρ της Βομβάης κατά τη διάρκεια σφοδρών βροχοπτώσεων που συνοδεύονταν από ισχυρούς ανέμους το βράδυ της Δευτέρας.

Οι κάμερες ασφαλείας έδειξαν τη μεταλλική κατασκευή να πέφτει πάνω σε αυτοκίνητα, εγκλωβίζοντας δεκάδες ανθρώπους, πριν πέσει στο έδαφος. Πυροσβεστική, αστυνομία, αξιωματούχοι αντιμετώπισης καταστροφών και άλλες αρχές συμμετέχουν στη διάσωση, ανακοίνωσε η Brihanmumbai Municipal Corporation, η δημοτική αρχή που διοικεί τη Βομβάη, στο X.

Δείτε την στιγμή της κατάρρευσης:

14 killed, 74 injured in this giant hoarding collapse in Mumbai’s dust storm yesterday.

Who is responsible??@mybmc#GhatkoparHoarding #Ghatkopar #MumbaiNews pic.twitter.com/4jTwkZfSGe