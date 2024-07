Τζον Κόρμπετ: «Διάλεξα τελείως λάθος επάγγελμα»

Ο Τζον Κόρμπετ μάλλον θα έκανε μία διαφορετική επαγγελματική επιλογή αν του δινόταν ξανά η ευκαιρία.

Ο ηθοποιός Τζον Κόρμπετ που έγινε ευρύτερα γνωστός ως Έινταν στο Sex and the City και ως Ίαν στο My Big Fat Greek Wedding, μίλησε για την πορεία της καριέρας του στο podcast Fly on the Wall, με την Ντέινα Κάρβει και Ντέιβιντ Σπέιντ.

«Κοιτάξτε, είμαι στο τελευταίο τέταρτο του ποδοσφαιρικού αγώνα τώρα, στη ζωή και στη σόουμπιζ. Είναι απλά ένα γεγονός. Έτσι μπορώ να αποκαλύψω τώρα ότι διάλεξα το τελείως λάθος πράγμα για να κάνω στη ζωή μου», δήλωσε ο Κόρμπετ.

«Έχω βγάλει πολλά χρήματα. Ζω σε ένα όμορφο σπίτι. Οι άνθρωποι έρχονται σε μένα σε κάθε εστιατόριο που πηγαίνω. Είμαι φίλος του κόσμου», συνέχισε ο ηθοποιός. «Όσον αφορά όμως την ικανοποιητική δημιουργική επαγγελματική ζωή, δεν έγραψα ούτε μία ατάκα! Δεν έγραψα ούτε ένα αστείο για να κάνω τους ανθρώπους να γελάσουν. Οπότε δεν ήταν ικανοποιητικό σε αυτό το επίπεδο».

Στη συνέχεια, ο Τζον Κόρμπετ αναφέρθηκε στην Έμα Στόουν την οποία θαυμάζει ως ηθοποιό αλλά και για το γεγονός πως συμμετέχει επίσης στη δημιουργική διαδικασία της δημιουργίας ενός έργου, αφού είναι παραγωγός των ταινιών Poor Things και Kinds of Kindness, σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη Γιώργο Λάνθιμο.

«Δεν συνεργάζομαι με τους σεναριογράφους», εξήγησε ο Κόρμπετ. «.. Έχετε καθίσει ποτέ στην αίθουσα αναμονής ενός ιατρείου για περίπου μία ώρα και να σκέφτεστε: "Τι στο διάολο...;". Για μένα, έτσι είναι η δημιουργία μιας ταινίας, επειδή δεν συμμετέχω σε καμία δημιουργική διαδικασία».

«Δεν είμαι κινηματογραφικός ηθοποιός ... Είμαι πραγματικά τηλεοπτικός ηθοποιός και έτσι αυτό πρέπει να κινείται γρήγορα και αυτός ο τύπος πρέπει να πάρει ένα εκατομμύριο αποφάσεις. Και δεν κάνουμε κούρσες και δεν βγαίνουμε για κρασί μετά», πρόσθεσε. «Και έτσι είμαι απλά σε αυτό το σημείο της ζωής μου ... αν κάτι φαίνεται πραγματικά, πραγματικά διασκεδαστικό, θα πω ναι».

Τα σχόλια του Κόρμπετ έρχονται μετά την εμφάνισή του στη δεύτερη σεζόν του And Just Like That, στην οποία επανέλαβε τον ρόλο του ως ερωτικό ενδιαφέρον της Κάρι Μπράντσο. Η τρίτη σεζόν του And Just Like That θα προβληθεί μέσω HBO μέσα στην επόμενη χρονιά.