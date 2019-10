Οι Αμερικανίδες αστροναύτισσες Κριστίνα Κοχ και Τζέσικα Μέιρ βγήκαν σήμερα μαζί από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για να κάνουν μια επισκευή, μια έξοδος - ορόσημο, καθώς πρώτη φορά σε 60 χρόνια διαστημικής ιστορίας που δύο γυναίκες κάνουν έναν περίπατο μέσα στο διάστημα.

Μια πρώτη έξοδος δύο αστροναυτισσών, των Κριστίνα Κοχ και Αν Μακ Κλέιν, είχε προγραμματιστεί τον Μάρτιο, αλλά η NASA είχε αναγκαστεί να την ακυρώσει τέσσερις ημέρες νωρίτερα γιατί δεν είχε δύο στολές μεσαίου μεγέθους έτοιμες προς χρήση. Η σημερινή έξοδος άρχισε επίσημα στις 14.38 ώρα Ελλάδας.

Στόχος των δυο αστροναυτισσών ήταν να αντικαταστήσουν μια μονάδα επαναφόρτισης μπαταριών που παρουσίασε βλάβη το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Το πολυαναμενόμενο γεγονός για τη NASA επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια μιας αποστολής σχετικά ρουτίνας για την αλλαγή χαλασμένων μπαταριών. Οι Κοχ και Μέιρ, ντυμένες με λευκές στολές και προσδεδεμένες στον σταθμό, σχεδόν 408 χλμ, πάνω από τη Γη, άρχισαν να βηματίζουν στο διάστημα για να εκτελέσουν την αποστολή τους, ανακοίνωσε η ΝΑSA και ανάρτησε live video της επιχείρησης αυτής.

