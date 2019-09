Επιστρατεύοντας την τεχνητή νοημοσύνη, μία 28χρονη web developer δημιούργησε ένα φίλτρο και ξεκίνησε τον «πόλεμο» ενάντια στις ανεπιθύμητες dick picks.

Νωρίτερα αυτόν το μήνα, η web developer Κέλσι Μπρέσλερ βρήκε ανάμεσα στα μηνύματα που λαμβάνει στο Twitter μία ανεπιθύμητη dick pic. Το γεγονός κινητοποίησε ώστε να συνδημιουργήσει ένα φίλτρο τεχνητής νοημοσύνης το οποίο, σύμφωνα με την ίδια, μπορεί να αποτρέψει το 95% τέτοιων εικόνων από το να φτάνουν στα εισερχόμενα μηνύματά της.

Για να δοκιμάσει το φίλτρο η Μπρέσλερ ζήτησε να της σταλούν μαζικά φωτογραφίες ανδρικών γεννητικών οργάνων στον δοκιμαστικό λογαριασμό @ShowYoDiq, «για επιστημονικούς λόγους». Όπως αναφέρει ο Guardian η Μπρέσλερ δεν είναι βέβαιη για τον ακριβή αριθμό των φωτογραφιών που της έστειλαν οι συμμετέχοντες, ενώ πολλοί της έστειλαν φωτογραφίες του Ντόναλντ Τραμπ που τώρα πρέπει να τις αφαιρέσει.

Κάποιες από τις πιο ασυνήθιστες φωτογραφίες που στάλθηκαν στην Μπρέσλερ ξέφυγαν από το φίλτρο. Ένα πέος σκεπασμένο σε μοβ γκλίτερ μπέρδεψε την τεχνητή νοημοσύνη, που είχε εκπαιδευτεί να εντοπίζει αποφύσεις στο χρώμα του δέρματος μετά από επεξεργασία πορνό. Αλλά σε ό,τι αφορά τις συνηθισμένες αποφύσεις, το φίλτρο εντοπίζει τα μηνύματα και τα διαγράφει πριν το κάνει ο παραλήπτης.

