Κανονικά, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα αγωνιστεί ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο Australian Open καθώς στην κλήρωση που διεξήχθη τα ξημερώματα της Πέμπτης ο Σέρβος τενίστας συμμετείχε ως το νο1 της κατάταξης.

Σημειώνεται πως νωρίτερα είχε ανακοινωθεί η προσωρινή κλήρωση του Australian Open, εν αναμονή των εξελίξεων με τη βίζα του, με τις όποιες αποφάσεις να αναμένονται εντός της ημέρας.

Top seed and nine-time #AusOpen champion 🇷🇸 @DjokerNole begins his title defence against Miomir Kecmanovic.#AO2022 pic.twitter.com/96MAlHNElG