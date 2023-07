Σχολιαστής του ESPN κατέρρευσε στον αέρα – Βίντεο από τη στιγμή

Σχολιαστής του ESPN κατάρρευσε on air, πριν από τον φιλικό αγώνα της Μίλαν με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Shaka Hislop φάνηκε να μην νιώθει καλά και τελικώς έχασε τις αισθήσεις του, λίγα λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα στην Καλιφόρνια.

Βρισκόταν δίπλα στον συνάδελφό του Dan Thomas, ο οποίος είχε πάρει τον λόγο, όταν παραπάτησε, έπεσε πάνω στον Thomas και κατέληξε στο έδαφος.

Ο Thomas άρχισε να καλεί σε βοήθεια, πριν σταματήσει η σύνδεση με το σημείο.

Prayers out to Shaka Hislop who collapsed on live tv, hope everything is okay 🙏🏽 pic.twitter.com/n2dXXnAOLH