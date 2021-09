Οι Ολλανδοί ασκούνται κατά μέσο όρο 12,8 ώρες την εβδομάδα και για το λόγο αυτό κατατάσσονται πρώτοι στη λίστα των 29 χωρών για τον χρόνο που παίρνουν οι πολίτες κάνοντας γυμναστική.

Τους Ολλανδούς ακολουθούν οι Γερμανοί και οι Ρουμάνοι με περίπου 11 ώρες άσκησης τη βδομάδα σύμφωνα με δημοσκόπηση της IPSOS μεταξύ 22.000 ενηλίκων σε μεγάλες χώρες παγκοσμίως.

Στο άλλο άκρο της κλίμακας βρίσκεται η Βραζιλία, η Ιαπωνία, η Ιταλία, η Χιλή και η Γαλλία, με λιγότερο από τέσσερις ώρες σωματικής δραστηριότητας κάθε εβδομάδα.

Ένας στους τρεις ανθρώπους στην Ιαπωνία (34%) δήλωσε ότι δεν ασκείται καθόλου, σε σύγκριση με μόνο το 4%των ανθρώπων στην Ολλανδία, ενώ ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι στο 14%.

Τι «εμποδίζει» τους ανθρώπους από το να γυμναστούν;

Περισσότεροι από τους μισούς ανθρώπους (58%) θέλουν να ασχολούνται περισσότερο με αθλήματα στις 29 χώρες που ερευνήθηκαν, με μόνο το 6% να δηλώνει ότι θέλει να ασκείται λιγότερο.

Ο μη διαθέσιμος χρόνος ήταν ο κύριος λόγος που οι άνθρωποι δήλωσαν ότι ασχολούνται λιγότερο με τον αθλητισμό. Ακολουθεί η έλειψη χρημάτων και έπειτα οι καιρικές συνθήκες (είτε πολύ ζέστη είτε πολύ κρύο).

Η μη ύπαρξη αθλητικών εγκαταστάσεων - ή ατόμων για να παίξουν - βρισκόταν επίσης στους πέντε κορυφαίους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι δεν ασχολούνται τόσο με τον αθλητισμό όσο θα ήθελαν.

