Ποινή σε παίκτη ράγκμπι επειδή «έβαλε το χέρι του ανάμεσα στα οπίσθια» αντιπάλου

Ο παίκτης του ράγκμπι Κόρι Νόρμαν τιμωρήθηκε με αποκλεισμό και πρόστιμο, επειδή κρίθηκε ότι έβαλε εσκεμμένα το χέρι του ανάμεσα στα οπίσθια αντιπάλου.

Το περιστατικό συνέβη ανάμεσα στον Κόρι Νόρμαν, της Toulouse Olympique και τον Όλιβερ Χολμς της Warrington Wolves, στο ματς της προηγούμενης Πέμπτης. Στον Αυστραλό παίκτη επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού για οχτώ αγώνες και πρόστιμο 51 λιρών.

Ο 31χρονος Νόρμαν, που επί 11 χρόνια έπαιζε στη λίγκα της Αυστραλίας προτού πάρει μεταγραφή στην Toulouse Olympique τον Απρίλιο, δήλωσε αθώος. Όμως, η επικεφαλής της επιτροπής που εξέτασε το θέμα, όπως και τα δύο μέλη της- αμφότεροι πρώην παίκτης του ράγκμπι- θεώρησαν ότι η ενέργειά του ήταν εσκεμμένη.

Corey Norman of Toulouse Olympique has been suspended for eight matches, and fined £500, after being found guilty by an independent Operational Rules Tribunal of a Grade F charge of Other Contrary Behaviour...