Πέθανε ο πατέρας που έμεινε στην ιστορία των Ολυμπιακών αγώνων- Βοήθησε τον τραυματία γιο του να τερματίσει

«Έφυγε» από τη ζωή ο πρωταγωνιστής μίας εκ των πιο συγκινητικών στιγμών σε Ολυμπιακούς αγώνες: ο πατέρας που βοήθησε τον τραυματισμένο γιο του να τερματίσει.

Ο λόγος για τον Τζιμ Ρέντμοντ- τον πατέρα του Βρετανού πρώην αθλητή Ντέρεκ Ρέντμοντ- ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 81 ετών. Μαζί, πατέρας και γιος, πρωταγωνίστησαν σε μια αξέχαστη στιγμή, στον ημιτελικό των 400 μ. Κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών αγώνων του 1992.

Ο Ντέρεκ Ρέντμοντ ήταν σε εξαιρετική κατάσταση πριν από τη διοργάνωση της Βαρκελώνης. Όμως, πάνω στην κούρσα τραυματίστηκε. Αρχικά γονάτισε, πιάνοντας το πόδι μου. Όμως, στη συνέχεια σηκώθηκε και κουτσαίνοντας άρχισε να προχωρά προς τη γραμμή του τερματισμού.

Πλησιάζοντας στην τελική ευθεία, ο πατέρας του, πήδηξε από την κερκίδα και έτρεξε δίπλα στον γιο του. Οι κριτές δεν κατάφεραν να τον σταματήσουν και εκείνος αγκάλιασε τον γιο του, ο οποίος έκλαιγε απαρηγόρητος. Μαζί, πατέρας και γιος πέρασαν τη γραμμή του τερματισμού, ενώ οι φίλαθλοι τους αποθέωναν.

Δύο δεκαετίες αργότερα, ο Τζιμ Ρέντμοντ ήταν λαμπαδηδρόμος στους Ολυμπιακούς αγώνες του Λονδίνου, το 2012. «Ό,τι κι αν συνέβη, έπρεπε να τερματίσει και εγώ θα τον βοηθούσα να το κάνει», είχε πει ο Τζιμ Ρέντμοντ στο ΒΒC, μετά την κούρσα. «Ξεκινήσαμε μαζί την καριέρα του και θα την τελειώσουμε μαζί», είχε συμπληρώσει.

Ο Ντέρεκ Ρέντμοντ είχε πει σε συνέντευξη το 2012 ότι απλά ήθελε να ολοκληρώσει την κούρσα του, όταν αντιλήφθηκε πως ο πατέρας του έτρεχε προς το μέρος του. «Προσπάθησε να μου αλλάξει γνώμη. Μου είπε ότι δεν χρειαζόταν να αποδείξω τίποτα και πως δεν ήταν ανάγκη να το κάνω αυτό. Όμως του είπα ότι θα τερμάτιζα. Και μου είπε ότι θα το κάνουμε μαζί», είχε δηλώσει ο πρώην αθλητής στο ΒΒC.

Our thoughts are with Derek Redmond and his family following the death of his father, Jim.



