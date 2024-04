Πατέρας τερμάτισε τον Μαραθώνιο της Βοστώνης στη μνήμη των τριών νεκρών παιδιών του

Ο Πάτρικ Κλάνσι, τερμάτισε τον μαραθώνιο της Βοστώνης στη μνήμη των τριών νεκρών παιδιών του, που τα είχε στραγγαλίσει η σύζυγός του και μητέρα τους.

«Ήταν το κίνητρό μου», δήλωσε ο Clancy για τα παιδιά του σε συνέντευξή του στο τοπικό WCVB-TV μετά τον τερματισμό του στον μαραθώνιο της Βοστώνης. «Ήταν θεραπευτικό. Ήταν ο σκοπός μου. Ήξερα ότι μπορούσαμε να κάνουμε μεγάλη διαφορά και το κάναμε, οπότε ήταν καλό».

Αφού τερμάτισε, αποκάλυψε ότι φορούσε κονκάρδα με τα ονόματα των νεκρών παιδιών του, ενώ κουβαλούσε και ένα προσωπικό αντικείμενο για κάθε ένα από αυτά ξεχωριστά και συγκεκριμένα έναν φιόγκο για τα μαλλιά της 5χρονης Κόρα, ένα βραχιολάκι του 3χρονου Ντόσον και ένα βραχιόλι του Κάλαν που ήταν επτά μηνών.

Ο Πάτρικ συγκέντρωσε περισσότερα από 73.000 δολάρια για το νοσοκομείο Παίδων της Βοστώνης, ξεπερνώντας τον αρχικό του στόχο των 65.000 δολαρίων. Ευχαρίστησε όσους έκαναν δωρεές σε ένα μήνυμα που μοιράστηκε στη σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων το Σαββατοκύριακο πριν από τον Μαραθώνιο.

