Ολυμπιακός- Φενερμπαχτσέ: Το buzzer beater του Σλούκα που έδωσε τη νίκη στους «ερυθρόλευκους»

Με ένα απίστευτο buzzer beater τρίποντο του Κώστα Σλούκα από τα 8,5 μέτρα, ο Ολυμπιακός κέρδισε την Φενερμπαχτσέ μέσα στην Κωνσταντινούπολη και πήρε προβάδισμα για την πρόκρισή του στα Final Four.

Ο Κώστας Σλούκας πήρε την μπάλα στα 3,9 δευτερόλεπτα και με ένα τρίποντο έδωσε τη νίκη στην ομάδα του με 72-71, αλλά και το πλεονέκτημα για την επόμενη φάση της Euroleague.

Για την ιστορία, ο Κώστας Σλούκας πέτυχε 25 πόντους, μοίρασε 6 ασίστ και μάζεψε 4 ριμπάουντ, με 34 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο Ολυμπιακός έκανε break στο break των Τούρκων και πλέον θα έχει δύο ευκαιρίες μπροστά του, μία στην Κωνσταντινούπολη την ερχόμενη Παρασκευή και αν χρειαστεί άλλη μία, την επόμενη εβδομάδα, στο ΣΕΦ ώστε να πάρει εισιτήριο για τη Λιθουανία και να βρεθεί για δεύτερη διαδοχική χρονιά στην κορυφαία τετράδα της διοργάνωσης.

«Ώπα Κώστας Σλούκας. Καλημέρα! Καλησπέρα! Καληνύχτα!». Με αυτή τη φράση περιέγραψε ο σχολιαστής της μετάδοσης στο επίσημο κανάλι της Ευρωλίγκας το τρίποντο του Κώστα Σλούκα, μην μπορώντας να κρύψει τον ενθουσιασμό του.

THAT JUST HAPPENED 🚨 @kos_slou with the buzzer-beater for @Olympiacos_BC to take Game 3!



