Ολυμπιακοί Αγώνες: Συγγνώμη για το σκετς που παρέπεμπε στον "Μυστικό Δείπνο" του Ντα Βίντσι ζητούν οι διοργανωτές

Οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι ζήτησαν σήμερα συγγνώμη από Καθολικούς και άλλους Χριστιανούς που τυχόν προσβλήθηκαν από την παρωδία του διάσημου έργου του Λεονάρντο ντα Βίντσι "Μυστικός Δείπνος" κατά την τελετή έναρξης την Παρασκευή.

Το σκετς περιελάμβανε 18 ερμηνευτές που πόζαραν πίσω από ένα μακρύ τραπέζι με παρόμοιο τρόπο όπως απεικονίζονται ο Ιησούς και οι 12 απόστολοί του στον πίνακα του ντα Βίντσι. Ανάμεσα στους ερμηνευτές ήταν μια ομάδα drag queens, μέλη της Drag Rag France και ένας γυμνός τραγουδιστής, που υποδυόταν τον θεό Διόνυσο, γεγονός που προκάλεσε την καταδίκη της Καθολικής Εκκλησίας.

The interpretation of the Greek God Dionysus makes us aware of the absurdity of violence between human beings. #Paris2024 #OpeningCeremony pic.twitter.com/FBlQNNUmvV