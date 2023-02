O ΛεΜπρόν Τζέιμς έγραψε ιστορία: Έγινε ο κορυφαίος σκόρερ του NBA, ξεπέρασε τον Καρίμ Αμπντούλ- Τζαμπάρ

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έγραψε ιστορία, καθώς είναι πλέον ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στο NBA, ξεπερνώντας τον Καρίμ Αμπντούλ- Τζαμάρ, στο ματς των L.A. Lakers κόντρα στους Oklahoma City Thunder.

Όταν ξεκίνησε η αναμέτρηση- που ήταν sold out- ο ΛεΜπρόν Τζέιμς χρειαζόταν 36 πόντους για να σπάσει το ρεκόρ των 38.387 του Καρίμ Αμπντούλ- Τζαμπάρ. Τη στιγμή που η μπάλα κατέληξε στο καλάθι, στο σουτ με το οποίο έγραψε ιστορία- λίγο πριν από τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου- ο κόσμος ξέσπασε σε πανηγυρισμούς, ενώ ο «King James» σήκωσε ψηλά τα χέρια του και οι συμπαίκτες του τον αγκάλιασαν.

