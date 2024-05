Ο γιος του Αταμάν για τη Ρεάλ: Είναι ομάδα από το διάστημα, αλλά ο Παναθηναϊκός από τον Γαλαξία

Ο μικρός Σαρπ Αταμάν, γιος του προπονητή του Παναθηναϊκού Εργκίν, ήταν ένας από τους «πρωταγωνιστές» του φετινού Final Four της EuroLeague, καθώς συνόδευε τον πατέρα του παντού.

Έτσι, μετά το τέλος του μεγάλου τελικού, που έφερε τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της Ευρώπης με την κατάκτηση του έβδομου τροπαίου στην ιστορία του, ο Σαρπ Αταμάν έπλεε σε πελάγη ευτυχίας, δηλώνοντας μάλιστα, πως η Ρεάλ είναι η καλύτερη ομάδα, «από το διάστημα», αλλά ο Παναθηναϊκός «από τον Γαλαξία», θέλοντας να δείξει τη χαρά του – κι ας μπέρδεψε ελαφρώς τις έννοιες.

«Είμαι ο γιος του Εργκίν Αταμάν, είναι δεδομένο ότι πίστευα στην κατάκτηση του τίτλου. Η Ρεάλ είναι ομάδα από άλλο πλανήτη, ο Παναθηναϊκός είναι ομάδα από άλλο γαλαξία. Η Ρεάλ είναι μια πραγματικά πολύ καλή ομάδα, αλλά ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ανταπεξέλθει και να κερδίσει τον αγώνα. Πίστευα, στην ομάδα, στον πατέρα μου. Μην τα παρατάτε, μπορώ να πω ότι είμαστε οι πρωταθλητές τώρα. Με τον πατέρα μου, τον πρόεδρο Γιαννακόπουλο αυτή η ομάδα δεν θα πέσει», είπε ο Σαρπ Αταμάν.

Ergin Ataman's son:

"Real Madrid is the best team, they are from space, but we are from the galaxy"



