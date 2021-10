Για την 75η επέτειό του, το NBA επέλεξε τους 75 αθλητές που το σημάδεψαν και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο νεότερος σε ηλικία από αυτούς.

«Σε ηλικία 26 ετών, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο νεαρότερος παίκτης που επιλέγεται στο #NBA75», γράφει το σχετικό μήνυμα, που συνοδεύεται από μια φωτογραφία του Έλληνα αθλητή να κρατά το κύπελλο, που κέρδισε με τους Μιλγουόκι Μπακς.

At 26, @Giannis_An34 is the youngest player selected to #NBA75



💎 https://t.co/bjBwinpP6X pic.twitter.com/QWUe8AI1Zu