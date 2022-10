Ο Δημήτρης Κυρσανίδης παγκόσμιος πρωταθλητής στο Παρκούρ - Η συγκλονιστική προσπάθειά του

Ακόμη μία μεγάλη επιτυχία για τον ελληνικό αθλητισμό, καθώς μετά την Άννα Κορακάκη, η οποία εξασφάλισε την παρουσία της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, ο Δημήτρης Κυρσανίδης αναδείχθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής στο παρκούρ, στη διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε στο Τόκιο.

Ο εκ Σοχού Θεσσαλονίκης ορμώμενος πρωταθλητής, κατέκτησε την πρώτη θέση στο αγώνισμα freestyle ανδρών, με ένα πρόγραμμα μεγάλης δυσκολίας.

Look at that 🤩!



Dimitrios Kyrsanidis 🇬🇷 flew through his Freestyle run and leads the field through to the Men's Freestyle Final at the #Parkour World Championships in Tokyo 🇯🇵



