Ντένβερ Νάγκετς: Για πρώτη φορά στην ιστορία τους πρωταθλητές του NBA

Οι Ντένβερ Νάγκετς απολαμβάνουν εδώ και λίγες ώρες το τρόπαιο του πρωταθλήματος του ΝΒΑ.

Νύχτα σαν την χθεσινή δεν έχει ξαναζήσει το Ντένβερ, αφού η ομάδα των Γιόκιτς, Μάρεϊ, Γκόρντον και της υπόλοιπης παρέας κατέκτησε το πρώτο της πρωτάθλημα μπάσκετ του NBA.

Οι Ντένβερ Νάγκετς επικράτησαν των Μαϊάμι Χιτ με 94-89 στο Game 5 της σειράς των τελικών του κορυφαίου επαγγελματικού πρωταθλήματος του πλανήτη με τον σούπερ στάρ Σέρβο Νίκολα Γιόκιτς, να κάνει μια ακόμη σπουδαία εμφάνιση με 28 πόντους και 16 ριμπάουντ.

Ο Νίκολα Γιόκιτς έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία σε πόντους (600), ριμπάουντ (269) και ασίστ (190) σε μία μόνο postseason. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι κέρδισε το τρόπαιο ως MVP των τελικών του ΝΒΑ, ένα βραβείο που σίγουρα έχει μεγαλύτερη σημασία γι' αυτόν από τα δύο αντίστοιχα βραβεία MVP που κέρδισε το 2021 και το 2022.

«Δεν το κάνουμε για τον εαυτό μας, το κάνουμε για τον διπλανό μας», δήλωσε ο Νίκολα Γιόκιτς. «Και γι' αυτό το λόγο αυτό σημαίνει ακόμα περισσότερα», αναφέρεται στο Associated Press.

Στον αντίποδα ο σταρ του Μαϊάμι Τζέραλντ Μπάτλερ τελείωσε το παιχνίδι με 21 πόντους.

Μετά την λήξη του αγώνα ο ουρανός γέμισε πυροτεχνήματα έξω από την Ball Arena. Το Larry O'Brien Trophy, το τρόπαιο του πρωταθλητή NBA, εφεξής και για πρώτη φορά στα 47 χρόνια της ομάδας στο πρωτάθλημα θα κατοικοεδρεύει στο Ντένβερ.

«Οι οπαδοί σε αυτή την πόλη είναι απίστευτοι», δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ομάδας Σταν Κρόνκε.

Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί δεν έχουν τέλος.

Everything we've worked for 💛 pic.twitter.com/jBIJcq39LY

YOUR DENVER NUGGETS ARE THE 2023 NBA CHAMPIONS 🏆#bRINGItIn pic.twitter.com/aOHqbUYwOx