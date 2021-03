Η Μαρία Σάκκαρη πήρε το «εισιτήριο» για την 8άδα του Miami Open με ανατροπή, ενώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στους «16».

Έπειτα από ένα δραματικό παιχνίδι διάρκειας 2 ωρών και 38 λεπτών, η Σάκκαρη νίκησε την Τζέσικα Πεγκούλα με 6-4, 2-6, 7-6(6) και προκρίθηκε στα προημιτελικά.

Η αντίπαλός της άνετα την ισοφάρισε σε 1-1 στο δεύτερο σετ και το τρίτο εξελίχθηκε σε μάχη. Η Πεγκούλα με τέσσερα διαδοχικά κερδισμένα games έφτασε στο 5-3, αλλά εκεί «συνήλθε» η Σάκκαρη. «Έσωσε» πέντε match points, έστειλε τον αγώνα στο tie break, όπου η αντίπαλός της βρέθηκε ξανά μαι ανάσα από τη νίκη, αλλά η Σάκκαρη με τρεις διαδοχικούς πόντους ήταν εκείνη που χαμογέλασε στο τέλος.

The Spartan survives 💪 @mariasakkari outlasts Pegula, 6-4, 2-6, 7-6(6) to secure her spot in the quarterfinals! #MiamiOpen pic.twitter.com/BXOYDdcUUm

Στις πρώτες δηλώσεις της μετά την αναμέτρηση, η Σάκκαρη ευχαρίστησε τους Έλληνες που βρέθηκαν στο κορτ για να τη στηρίξουν. «Είναι πάντα υπέροχο να έχω την υποστήριξή τους», είπε ενώ μεταξύ άλλων δήλωσε «σούπερ υπερήφανη» που είναι Ελληνίδα. Από την πλευρά του ο παρουσιαστής θέλοντας να δείξει τις γνώσεις του στα ελληνικά είπε «έλα ρε», κάνοντας τη Σάκκαρη να γελάσει.

"I always like to compete and win for my country. I'm super proud I'm Greek!" 🇬🇷@mariasakkari | #MiamiOpen pic.twitter.com/rY7mbPtLOD