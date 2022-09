Laver Cup: Διακοπή στον αγώνα Τσιτσιπά-Σβάρτσμαν - Ακτιβιστής εισέβαλε στο κορτ κι έβαλε φωτιά στο χέρι του

O αγώνας μεταξύ του Στέφανου Τσιτσιπά και του Ντιέγο Σβάρτσμαν διακόπηκε προσωρινά από έναν ακτιβιστή κατά της κλιματικής αλλαγής που μπήκε στο κορτ και έβαλε φωτιά στο χέρι του.

Ο ακτιβιστής κατάφερε να παρακάμψει την ασφάλεια και να φτάσει στο γήπεδο, πυρπολώντας το δεξί χέρι του σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη χρήση ιδιωτικών τζετ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μάλιστα, ο ίδιος φορούσε T-shirt με ανάλογο μήνυμα, που έγραφε: «τέλος στα ιδιωτικά αεροσκάφη του Ηνωμένου Βασιλείου».

Το συμβάν δε μεταδόθηκε τηλεοπτικά, ωστόσο, στις εικόνες που κυκλοφόρησαν αργότερα, αποτυπωνόταν ο αγωνιώδης πόνος του νεαρού.

Δύο άνδρες έσπευσαν, ο ένας κρατώντας το σακάκι για να σβήσει τις φλόγες.

Idiot climate change protester sets himself on fire in front of stunned fans at Laver Cup pic.twitter.com/2RPsIKZfU6

Ο αγώνας ξεκίνησε εκ νέου μετά την απομάκρυνση του άνδρα και τον καθαρισμό του κορτ από το εύφλεκτο υγρό.

«Ήρθε από το πουθενά, δεν έχω ξανασυναντήσει κάτι ανάλογο σε αγώνα, ελπίζω να είναι καλά» ανέφερε ο Τσιτσιπάς αργότερα.

Climate protester at Laver Cup sets arm on fire on court.



A protester wearing a T-shirt reading “End UK private jets” set his arm on fire after getting on court at the Laver Cup at the O2 Arena.

Telegraph.



😳 idiot man. pic.twitter.com/jwbRJ0pBj6