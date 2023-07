Κριστιάνο Ρονάλντο: Έριξε νερό σε κάμεραμαν και του είπε να φύγει

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο προκάλεσε ξανά με τη συμπεριφορά του στη Σαουδική Αραβία, ξεσπώντας αυτή τη φορά σε έναν καμεραμάν.

Συγκεκριμένα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο μπήκε ως αλλαγή στο 62ο λεπτό και μετά το φινάλε του αγώνα κατευθύνθηκε προς τον πάγκο και ζήτησε ένα μπουκάλι νερό.

Ένας κάμεραμαν τον ακολούθησε, με τον Πορτογάλο να τον βρέχει με νερό και να του ζητά να φύγει από το σημείο.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ δεν κατάφερε να βοηθήσει όσο θα ήθελε την ομάδα του και ο αγώνας έληξε ισόπαλος χωρίς γκολ.

An angry Ronaldo throws water onto the camera and tells the cameraman to go away 😂pic.twitter.com/nHIclG6Gxp