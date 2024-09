Ισπανία: Παίκτης της Χετάφε κατήγγειλε ρατσιστική συμπεριφορά - Να μην μιλάει μέχρι να μάθει ισπανικά, απάντησε ο πρόεδρος της ομάδας

Ο ποδοσφαιριστής Κριστάντους Ούτσε, που αγωνίζεται για τη Χετάφε, κατήγγειλε σε συνέντευξή του, ότι υφίσταται ρατσισμό στα γήπεδα, για τη νιγηριανή καταγωγή του, τόσο από τους οπαδούς όσο και από τους διαιτητές της ισπανικής La Liga.

Ο 21χρονος ποδοσφαιριστής περιέγραψε στο ESPN, ότι δέχεται ανάρμοστη συμπεριφορά στο πλαίσιο του ισπανικού πρωταθλήματος με χαρακτηρισμούς. Ερωτηθείς για το ζήτημα που ανέκυψε στην ομάδα, ο πρόεδρος της Χετάφε, Άνχελ Τόρες, απάντησε με έναν τρόπο, που δεν έμεινε ασχολίαστος από τα διεθνή πρακτορεία.

Getafe's Chrisantus Uche complains about La Liga referees:



"In just 2-3 games I saw how bad they are. Players can hit you and the ref will just ask you to get up, without taking any action against them. It's frustrating because they don't do anything." pic.twitter.com/xkhgtJq3yc