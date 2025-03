Ιμάν Κελίφ: Δεν είμαι τρανς και δεν φοβάμαι τον Τραμπ

Η Ιμάν Κελίφ δηλώνει έτοιμη να διεκδικήσει ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, απαντώντας παράλληλα στην πολιτική του Τραμπ που προσπαθεί να θέσει εκτός των μεγάλων αθλητικών οργανώσεων τις τρανς γυναίκες.

Πριν από περίπου ένα μήνα, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που απαγορεύει στις τρανς γυναίκες να συμμετέχουν στα γυναικεία αθλήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες και αποκάλεσε την Κελίφ «άνδρα πυγμάχο» στην ομιλία του.

Ερωτηθείσα σε συνέντευξή της, η Κελίφ απάντησε: «Επιτρέψτε μου να σας δώσω μια ξεκάθαρη απάντηση: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πήρε μια απόφαση σχετικά με τις πολιτικές για τους τρανσέξουαλ στην Αμερική. Δεν είμαι τρανσέξουαλ. Αυτό δεν με αφορά και δεν φοβάμαι. Αυτή είναι η απάντησή μου».

Khelif told @stevescott_itv she felt "bullied" by the backlash to her gold medal-winning performances, and was shocked that celebrities - including @elonmusk and @jk_rowling - criticised her online "without reliable information".



