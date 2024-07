Η Ρεάλ Μαδρίτης παρουσίασε τον Κιλιάν Εμπαπέ στους οπαδούς της

Η ώρα για την πρώτη εμφάνιση του Κιλιάν Εμπαπέ με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε, καθώς ο Γάλλος σούπερ σταρ, είναι κι επίσημα παίκτης της «Βασίλισσας» και παρουσιάστηκε το μεσημέρι της Τρίτης στους οπαδούς της στο γήπεδο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Η πολυσυζητημένη μετεγγραφή του Κιλιάν Εμπαπέ στη Ρεάλ Μαδρίτης μπορεί άργησε μερικά χρόνια, όμως από τη νέα σεζόν, ο κορυφαίος επιθετικός των τελευταίων ετών, θα αγωνίζεται στην Ισπανία με τη φανέλα της «Βασίλισσας».

Ουρές οπαδών σχηματίστηκαν έξω από το Σαντιάγκο Μπερναμπέου, για την παρουσίαση του Κιλιάν Εμπαπέ από την Ρεάλ Μαδρίτης.

🚨 The crowd outside the Santiago Bernabéu two hours before the presentation of Kylian Mbappé. 😳



(🎥 @relevo) pic.twitter.com/LVqNPivN6f