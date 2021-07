Με το ρολόι να μετρά αντίστροφα για την αποψινή σέντρα του τελικού του Euro 2020, η πρόεδρος της Κομισιόν στηρίζει αναφανδόν το κράτος μέλος της ΕΕ που αγωνίζεται, δηλαδή την Ιταλία.

Οι Ιταλοί αντιμετωπίζουν σήμερα στο Γουέμπλεϊ τους Άγγλους διεκδικώντας το πολυπόθητο τρόπαιο, με τους Βρετανούς να θέλουν να «φέρουν το κύπελλο στο σπίτι».

Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν φωτογραφήθηκε με μπλούζα της Ιταλίας, με το δικό της όνομα στην πλάτη και την ανάρτησε στο Twitter.

«Πολύ όμορφη έκπληξη από την ομάδα της Ιταλίας στην Κομισιόν. Forza Azzurri!» έγραψε η πρόεδρος της Κομισιόν, προσθέτοντας ότι «σταυρώνει» τα δάκτυλά της για να κερδίσει η χώρα του ευρωπαϊκού νότου.

Very nice surprise from our @EU_Commission team in Italy 🇮🇹



Forza Azzurri!



Fingers crossed for tonight’s #Euro2020Final pic.twitter.com/n3eZ82JRsi