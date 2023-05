Χάος σε γήπεδο ράγκμπι στη Γαλλία - Εισέβαλε ταύρος στον αγωνιστικό χώρο

Χάος επικράτησε σε γήπεδο ράγκμπι στο Περπινιάν της Γαλλίας, μετά την εισβολή ενός ταύρου στον αγωνιστικό χώρο.

Πριν από τον αγώνα μεταξύ των Catalans Dragons και της ομάδας St Helens την Παρασκευή, ο ταύρος δραπέτευσε από παρέλαση που έγινε στο γήπεδο και αφήνιασε.

Οι τηλεοπτικές κάμερες έδειξαν το ζώο να το σκάει από τον χειριστή του, πριν τον σύρει στο έδαφος και ορμίσει στο γήπεδο.

Οι παίκτες πέταξαν μπάλες και έτρεξαν για να κρυφτούν, ορισμένοι, μάλιστα, πήδηξαν ακόμη και πάνω από την περίφραξη του γηπέδου, μέσα στο πλήθος.

WOW!!



The new warm up at @DragonsOfficiel have really been spiced up at home this season!!!#Bullsintown #SkyRL pic.twitter.com/IwYM2xqYT5