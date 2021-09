Ο Λιούις Χάμιλτον έγραψε ιστορία στο Σότσι, καθώς κερδίζοντας το ρωσικό Γκραν πρι έγινε ο πρώτος οδηγός στη Formula 1 που φτάνει τις 100 νίκες.

Με αυτή τη νίκη, ο Βρετανός «πιλότος» της Mercedes πήρε προβάδισμα δύο βαθμών στο πρωτάθλημα. Δεύτερος ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull- ο οποίος ξεκίνησε από την 20η θέση- ενώ τρίτος ήταν ο Κάρλος Σάινθ της Ferrari.

Ο 21χρονος Λάντο Νόρις της McLaren προηγούνταν και ο Λιούις Χάμιλτον ήταν στην έβδομη θέση, όταν ξέσπασε βροχή. Αλλά, η Mercedes αποφάσισε να αλλάξει νωρίτερα τα ελαστικά, κάτι που τελικά αποδείχθηκε σωστή κίνηση. Ο αντίπαλός του δυσκολεύτηκε στη συνέχεια και αναγκάστηκε τελικά να μπει στα πιτ, κάτι που έδωσε στον Χάμιλτον να βρεθεί στην πρώτη θέση της κούρσας και τελικά να νικήσει.

«Πήρε πολύ καιρό να φτάσω στις 100 νίκες και δεν ήμουν σίγουρος ότι θα έρθει», δήλωσε ο Χάμιλτον, που στην περασμένη σεζόν έσπασε το ρεκόρ των 91 νικών του Μάικλ Σουμάχερ.

