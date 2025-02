Euroleague: Με Σπανούλη τα πέντε πρώτα ονόματα των κορυφαίων 25 παικτών

Η Euroleague άρχισε να δημοσιεύει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για τους 25 κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του θεσμού και ο Βασίλης Σπανούλης βρέθηκε ανάμεσα στα πρώτα πέντε ονόματα που ανακοινώθηκαν, σήμερα Τρίτη.

Μαζί με τον Έλληνα γκαρντ, την πεντάδα συμπληρώνουν οι Ραμούνας Σισκάουσκας, Νίκολα Βούιτσιτς, Σέρχιο Γιουλ και Νάντο Ντε Κολό.

Άλλα πέντε ονόματα θα ανακοινώνονται κάθε Τρίτη μέχρι να ολοκληρωθεί η λίστα, ενώ η σειρά με την οποία κυκλοφορούν είναι τυχαία.

Η ψήφος των φιλάθλων, από την οποία αναδείχθηκε πρώτος ο Δημήτρης Διαμαντίδης, αντιπροσωπεύει το 10% της τελικής κατάταξης. Το υπόλοιπο προκύπτει από τις επιλογές των MVP και Legends της Euroleague (40%), των προπονητών (40%) και των δημοσιογράφων (10%).

The All-25 EuroLeague team is LOCKED 🔒



And these are the first 5 members to be announced to this prestigious team, legendary names everywhere 💯



Every Tuesday we will release 5 more so stay tuned 👀 #EuroLeague25 I #Only25 pic.twitter.com/oKMzOCPqmV