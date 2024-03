Euro 2024: Σφοδρές αντιδράσεις για τη νέα εμφάνιση της Εθνικής Αγγλίας- Καλούν σε μποϊκοτάζ της Nike

Έξαλλοι είναι ορισμένοι οπαδοί - αλλά και πρώην «πρωταγωνιστές» - της εθνικής Αγγλίας με τη νέα φανέλα των 125 λιρών που σχεδίασε η Nike για το 2024, καθώς εκτός από την τιμή, άλλαξαν και τη σημαία του Αγίου Γεωργίου.

Η εταιρεία αθλητικών προϊόντων έχει επικριθεί έντονα για το γεγονός ότι στο πίσω μέρος του γιακά υπάρχει μια σημαία με τα χρώματα μπλε, γαλάζιο και μοβ και όχι τα παραδοσιακά της σημαίας τους (λευκό και κόκκινο). Οι επικριτές της Nike κάνουν λόγο ακόμα και για «woke ατζέντα» που θέλει να περάσει «ύπουλα» η εταιρεία.

Περισσότεροι από 16.000 άνθρωποι έχουν υπογράψει διαδικτυακά για να καταργηθεί η νέα φανέλα, ενώ μια διαδικτυακή εκστρατεία για το μποϊκοτάζ της Nike βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, επειδή οι επικριτές «έχουν βαρεθεί να βλέπουν την εθνική υπερηφάνεια ως κάτι αρνητικό - ή ακόμη και να εξισώνεται με τον ρατσισμό».

Sir Keir Starmer has called on Nike to change the colour of the St George’s Cross on a new England football shirt to traditional red after a row over its design



