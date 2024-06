Euro 2024: Ο Ντάνσο ζήτησε συγγνώμη και ευχήθηκε καλή ανάρρωση στον Εμπαπέ

Ο Αυστριακός αμυντικός Κέβιν Ντάνσο έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στον Κιλιάν Εμπαπέ, μετά από το σπάσιμο στη μύτη που του προκάλεσε στην πρεμιέρα της εθνικής Γαλλίας στο Euro 2024. Αν και οι Μπλε επικράτησαν στον αγώνα με 1-0 ο νέος παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης αποχώρησε από το γήπεδο με σπασμένη μύτη.

Σε ανάρτησή του στο X ο Αυστριακός αμυντικός της Λανς έγραψε στα γαλλικά: «Προς τους Γάλλους οπαδούς: Ζητώ συγγνώμη που ο Κιλιάν Εμπαπέ τραυματίστηκε στον αγώνα μας. Του εύχομαι γρήγορη ανάρρωση και ελπίζω πως θα επιστρέψει στο γήπεδο γρήγορα». Στην ίδια ανάρτηση ο Ντάνσο έγραψε στα γερμανικά απευθυνόμενος στους οπαδούς της Εθνικής Αυστρίας:«Ήταν ένας μεγάλος αγώνας με ένα ατυχές αποτέλεσμα για εμάς. Όμως είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα μας, για τους οπαδούς μας και για το ντεμπούτο μου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Σας ευχαριστώ όλους για την απίστευτη υποστήριξή σας σε αυτό το γήπεδο στο Ντίσελντορφ, που παραμένει ένα ξεχωριστό μέρος για μένα».

🇦🇹 Es war ein großer Kampf, leider mit unglücklichem Ausgang für uns. Trotzdem bin ich sehr stolz auf unsere Mannschaft, unsere Fans und auf mein EM Debüt. Danke euch allen für euren unglaublichen Support in diesem Stadion in Düsseldorf, was immer noch ein besonderer Ort für mich… pic.twitter.com/Tgau52lq1n