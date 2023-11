Euro 2024: Η Γαλλία έφερε τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του θεσμού με 14-0

Ακούγεται αστείο αν όχι ταπεινωτικό αλλά η ομάδα της εθνικής Γιβραλτάρ έχασε με 14-0 από τη Γαλλία για τα προκριματικά του Euro 2024.

Η Γαλλία ισοπέδωσε το Γιβραλτάρ, που έπαιζε από νωρίς με 10 παίκτες, καταφέρνοντας το απίστευτο 14-0 και ετοιμάζεται πλέον για την αναμέτρηση με την Ελλάδα στην OPAP Arena.

Η ομάδα της Γαλλίας διέλυσε το Γιβραλτάρ και εξασφάλισε την πρόκριση και την πρωτιά στον όμιλο της Ελλάδας, για τα προκριματικά του Euro 2024.

Ήδη στο 4ο λεπτό η Γαλλία μετρούσε 2 γκολ με το ένα να είναι αυτογκόλ. Το ημίχρονο έληξε με 7-0 για να ακολουθήσουν 7ακόμα γκολ μέχρι την βασανιστική για το Γιβραλτάρ λήξη του αγώνα.

Πρόκειται για την μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του Euro.

🚨 A result you don't always see in football 😱



France sweeps Gibraltar with a score of 14/0 in the #Euro2024Qualifiers , achieving the largest victory in their history 🏆⚽️🇫🇷1⃣4⃣#EURO2024 pic.twitter.com/286aloZPKY