Μαθητής από τη Βιρτζίνια, που γεννήθηκε χωρίς δεξί πόδι και το αριστερό είναι ως τα μέσα του μηρού κέρδισε το πρωτάθλημα της πολιτείας στην πάλη, εκπλήσσοντας πολλούς αλλά όχι τον εαυτό του.

«Αν δουλεύεις σκληρά, μπορείς να πετύχεις τα πάντα, ακόμη και να κερδίσεις το πολιτειακό πρωτάθλημα χωρίς πόδια», δήλωσε ο Adonis Lattimore το Σάββατο, μετά την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην κατηγορία των 48 κιλών, υπό τις επευφημίες του κόσμου που παρακολουθούσε τους αγώνες.

«Το ονειρευόμουν από τη στιγμή που έμαθα τι είναι αυτό και δεν ξέρω πώς να εξηγήσω ότι το πέτυχα επιτέλους», συμπλήρωσε ο μαθητής που σύμφωνα με τη Virginian- Pilot έχει ένα δάχτυλο στο δεξί του χέρι.

«Απίστευτο», δήλωσε ο προπονητής του, James Sanderlin. «Έκανε όλη τη δουλειά, εγώ απλά είμαι μέρος του ταξιδιού. Είναι απίστευτο το συναίσθημα να τον βλέπεις να το πετυχαίνει και να έχει την υποστήριξη του πλήθους. Είναι ένας νέος που δουλεύει σκληρά. Είμαι απλά άφωνος», συμπλήρωσε.

