Σήκωσε τα χέρια του προς τον ουρανό και μετά έπιασε το κεφάλι του. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μόλις είχε γίνει ο πρώτος Έλληνας που προκρίνεται σε τελικό Γκραν Σλαμ.

Λίγα λεπτά μετά την πιο επική νίκη της καριέρας του, ο 23χρονος «λύγισε» όταν κλήθηκε να σχολιάσει την πρόκρισή του στον τελικό του Ρολάν Γκαρός και δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.





Τα highlights του ημιτελικού και η στιγμή που ο Τσιτσιπάς παίρνει την ιστορική πρόκριση

«Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι οι ρίζες μου», είπε στις δηλώσεις του μέσα στο κορτ, λίγα λεπτά μετά τη νίκη επί του Αλεξάντερ Ζβέρεφ στον ημιτελικό του Ρολάν Γκαρός.

«Έρχομαι από ένα πολύ μικρό μέρος έξω από την Αθήνα. Το όνειρό μου ήταν να παίξω εδώ και ποτέ δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι θα το πετύχω...», συνέχισε.

Παράλληλα, εξέφρασε τη χαρά του γιατί η Ελλάδα είναι πλέον μέλος της κοινότητας του τένις. «Η Μαρία (Σάκκαρη) κι εγώ έχουμε κάνει καλή δουλειά ανεβάζοντας ψηλά το άθλημα και κρατώντας ζωντανό το ελληνικό τένις», συμπλήρωσε.

«Αυτή η νίκη σημαίνει τόσα πολλά. Είναι η πιο σημαντική της καριέρας μου έως τώρα», συμπλήρωσε.

