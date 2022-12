Αθλητής του ΜΜΑ ξύρισε το κεφάλι του για να περάσει το όριο βάρους

Ο αθλητής του MMA Matt Schnell «θυσίασε» τα μαλλιά του για να μπορέσει να περάσει το όριο βάρους στην κατηγορία που αγωνίζεται.

Στην αρχική ζύγιση του UFC ξεπέρασε το όριο κατά περίπου 200 γραμμάρια και χρειάστηκε μία ραγδαία κίνηση για να μπορέσει να σώσει τη συμμετοχή του. Ξύρισε το κεφάλι του και η ζυγαριά του έδωσε το «πράσινο φως» να αγωνιστεί.

Matt Schnell cut his hair to make weight for #UFCOrlando 💇‍♂️ pic.twitter.com/qDFV3L6gJV